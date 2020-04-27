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27 апреля 2020, понедельник, 21:39 196
Мир 2020-04-27T21:41:28+03:00
Українські Новини
В разгар эпидемии коронавируса Лукашенко сажает деревья в Чернобыльской зоне на традиционном субботнике

В разгар эпидемии коронавируса Лукашенко сажает деревья в Чернобыльской зоне на традиционном субботнике

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, Субботник, коронавирус в Беларуси, Пандемия коронавируса
Александр Лукашенко сажает деревья в Национальном парке
Александр Лукашенко сажает деревья в Национальном парке "Припятский". Фото: twitter.com/naviny

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против введения тотального карантина из-за пандемии коронавируса, а также заявляет о проведении парада на 9 мая. Несмотря на просьбы со стороны ВОЗ - временно приостановить все мероприятия, глава государства 25 апреля присоединился к субботнику, на котором убирают территории и высаживают деревья. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что Лукашенко поехал сажать сосны в поселок Лясковичи, который находится на территории Национального парка "Припятский" и пострадал вследствие катастрофы на ЧАЭС.

 

Он заявил, что пока нет оснований переносить или отменять республиканский субботник, так как это ни на что не повлияет.

 

В частности, госорганы, местные власти и другие организации проводят субботник на рабочих местах, убирают территории городов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Как сообщали Українські Новини, количество инфицированных коронавирусом в Беларуси снова возросло. 

Кроме того, Лукашенко считает необходимым восстановление учебного режима для школьников, при этом утверждая, что ношение масок детьми в школах - обычная показуха. 

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