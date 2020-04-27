В разгар эпидемии коронавируса Лукашенко сажает деревья в Чернобыльской зоне на традиционном субботнике

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против введения тотального карантина из-за пандемии коронавируса, а также заявляет о проведении парада на 9 мая. Несмотря на просьбы со стороны ВОЗ - временно приостановить все мероприятия, глава государства 25 апреля присоединился к субботнику, на котором убирают территории и высаживают деревья. Об этом сообщает БелТА. Отмечается, что Лукашенко поехал сажать сосны в поселок Лясковичи, который находится на территории Национального парка "Припятский" и пострадал вследствие катастрофы на ЧАЭС. Республиканский субботникhttps:\/\/t.co\/WyJLnDyD0j pic.twitter.com\/cSRU5aX3fl — Кричевская жизнь (@Wu6zPvRGtRoNToo) April 25, 2020 Он заявил, что пока нет оснований переносить или отменять республиканский субботник, так как это ни на что не повлияет. 📷ФОТОРЕПОРТАЖ: Ельчане вышли на республиканский субботник📎Больше фото на нашем сайте: https:\/\/t.co\/YMeFoOR8PH pic.twitter.com\/3RYoe8i88y — Народны голас Ельск Новости (@Nargolas1931) April 25, 2020 В частности, госорганы, местные власти и другие организации проводят субботник на рабочих местах, убирают территории городов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Как сообщали Українські Новини, количество инфицированных коронавирусом в Беларуси снова возросло. Кроме того, Лукашенко считает необходимым восстановление учебного режима для школьников, при этом утверждая, что ношение масок детьми в школах - обычная показуха.