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27 апреля 2020, понедельник, 16:56 82
Мир 2020-04-27T16:56:44+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Грузия выходит из карантина

С сегодняшнего дня Грузия выходит из карантина

Елизавета Кесельман
Грузия, Карантин, коронавирус в Грузии, ослабление карантина, карантин в Грузии
Грузия. Фото: Wikiwand
Грузия. Фото: Wikiwand

С сегодняшнего дня, 27 апреля, Грузия, где ранее запрещали передвижение на автомобилях, начинает первый этап выхода из карантина. об этом передает "Грузия-онлайн".

Отмечается, что ограничения снимаются во всей стране. Так, в Грузии будет разрешено передвигаться на легковых машинах, восстанавливается работа такси, полностью разрешается онлайн-торговля и услуги по доставке любых продуктов и деятельность открытых аграрных рынков.

В то же время, комендантский час с 21:00 до 06:00 не будет отменен.

"Хотим еще раз заявить, что на основании анализа эпидемиологической ситуации, снятые ограничения могут быть снова установлены, а также могут быть пересмотрены сроки проведения каждого следующего этапа", - завил пресспикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани Чиковани.

По сообщению ведомства, сейчас в Грузии лабораторно подтверждено 496 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 6 человек скончались и еще 149 выздоровели.

Как сообщали Українські Новини, Грузия ранее отказалась принять экспресс-тесты на коронавирус.

В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом еще в конце февраля.

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