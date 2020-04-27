Португалия ослабит карантин 30 апреля

Сегодня Грузия и Хорватия сослабили карантинные меры. Тем временем, к ослаблению карантина готовится Португалия. Власти заявили, что ослабление состояится 30 апреля, в четврег. Об этом передает ABCNews. В частности, премьер-министр Португалии Анонио Кошта заявил, что регулярный пересмотр правил ограничений будет происходить каждые две недели. Также несмотря на будущие ослабления, масочный режим будет сохраняться в школах и общественном транспорте. "Мы, вероятно, снизим уровень ограничений, но нормальность наступит только тогда, когда мы получим вакцину через год или полтора года", - отметил Кошта. На данный момент в Португалии официально подтверждено более 24 тысяч заражений коронавируом, 928 человек умерли. Как сообщали Українські Новини, месяц назад в аэропорту Португалии офицерами был убит украинец. Кроме того, в конце марта, самый молодой человек в Европе умер от коронавируса в Португалии. Первую сммерть от коронавирусной инфекции в Португалии зафиксировали в коне марта. А первый случай заражения инфекцией в стране подтвердился в начале марта.