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27 апреля 2020, понедельник, 22:06 116
Мир 2020-04-27T22:07:05+03:00
Українські Новини
Португалия ослабит карантин 30 апреля

Португалия ослабит карантин 30 апреля

Елизавета Кесельман
Карантин, Португалия, коронавирус в Португалии, ослабление карантина
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Сегодня Грузия и Хорватия сослабили карантинные меры. Тем временем, к ослаблению карантина готовится Португалия. Власти заявили, что ослабление состояится 30 апреля, в четврег. Об этом передает ABCNews.

В частности, премьер-министр Португалии Анонио Кошта заявил, что регулярный пересмотр правил ограничений будет происходить каждые две недели.

Также несмотря на будущие ослабления, масочный режим будет сохраняться в школах и общественном транспорте.

"Мы, вероятно, снизим уровень ограничений, но нормальность наступит только тогда, когда мы получим вакцину через год или полтора года", - отметил Кошта.

На данный момент в Португалии официально подтверждено более 24 тысяч заражений коронавируом, 928 человек умерли.

Как сообщали Українські Новини, месяц назад в аэропорту Португалии офицерами был убит украинец.

Кроме того, в конце марта,  самый молодой человек в Европе умер от коронавируса в Португалии.

Первую сммерть от коронавирусной инфекции в Португалии зафиксировали в коне марта. А первый случай заражения инфекцией в стране подтвердился в начале марта. 

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