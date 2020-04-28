В полиции проверят, действительно ли ресторан Тищенко подпольно работает в карантин

Полиция намерена проверить возможное нарушение режима карантина в ресторане "Велюр" в Киеве, который пренадлежит депутату "Слуги народа" Николаю Тищенко. Об этом Українським Новинам сообщили в полиции Киева, передают Українськi Новини. "Обязательно выясним", - сказал сотрудник ведомства. Других деталей он не сообщил. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ресторан "Велюр", который принадлежит депутату Верховной Рады Николаю Тищенко ("Слуга народа") работает для отдельных гостей, в том числе депутатов Рады. Так, в ресторане были замечены депутаты от "Слуги народа", а также бизнесмены. Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником". Ранее нардепы от "Слуги народа" обвинили Тищенко в "сливе" выборов в Киеве в пользу Кличко. Также Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге. Также "Слуга народа" Тищенко рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом на вопрос о "формуле Штайнмайера".