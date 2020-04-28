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28 квітня 2020, вівторок, 11:24 22
Силові структури 2020-04-28T12:15:02+03:00
Українські Новини
У поліції перевірять, чи справді ресторан Тищенка підпільно працює на карантині

У поліції перевірять, чи справді ресторан Тищенка підпільно працює на карантині

Валерия Драгомирова
Поліція, Микола Тищенко, Ресторан Велюр
Микола Тищенко
Микола Тищенко

Поліція має намір перевірити можливе порушення режиму карантину в ресторані "Велюр" в Києві, який належить депутату "Слуги народу" Миколі Тищенку.

Про це Українським Новинам повідомили в поліції Києва, передають Українські Новини.

"Обов'язково з'ясуємо", - сказав співробітник відомства.

Інших деталей він не повідомив.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ресторан "Велюр", який належить депутату Верховної Ради Миколі Тищенку ("Слуга народу"), працює для окремих осіб, у тому числі депутатів Ради.

Так, в ресторані були помічені депутати від "Слуги народу", а також бізнесмени.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" Тищенко назвав Чорнобильську катастрофу "святом".

Раніше нардепи від "Слуги народу" звинуватили Тищенка в "зливі" виборів у Києві на користь Кличка.

Крім того, Тищенко попросив захисту у поліції після того, як до нього доторкнулись дві жінки на мітингу. Також "Слуга народу" Тищенко розповів про надувну ляльку і порівняв Україну з насосом на питання про "формулі Штайнмайєра".

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