У поліції перевірять, чи справді ресторан Тищенка підпільно працює на карантині

Поліція має намір перевірити можливе порушення режиму карантину в ресторані "Велюр" в Києві, який належить депутату "Слуги народу" Миколі Тищенку.

Про це Українським Новинам повідомили в поліції Києва, передають Українські Новини.

"Обов'язково з'ясуємо", - сказав співробітник відомства.

Інших деталей він не повідомив.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ресторан "Велюр", який належить депутату Верховної Ради Миколі Тищенку ("Слуга народу"), працює для окремих осіб, у тому числі депутатів Ради.

Так, в ресторані були помічені депутати від "Слуги народу", а також бізнесмени.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" Тищенко назвав Чорнобильську катастрофу "святом".

Раніше нардепи від "Слуги народу" звинуватили Тищенка в "зливі" виборів у Києві на користь Кличка.

Крім того, Тищенко попросив захисту у поліції після того, як до нього доторкнулись дві жінки на мітингу. Також "Слуга народу" Тищенко розповів про надувну ляльку і порівняв Україну з насосом на питання про "формулі Штайнмайєра".