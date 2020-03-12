Нардепы от "Слуги народа" обвинили Тищенко в "сливе" выборов в Киеве в пользу Кличко

Избранные по киевским мажоритарным округам народные депутаты от партии "Слуга народа" обвинили своего коллегу Николая Тищенко в "сливе" выборов в столице в пользу мэра Виталия Кличко. Парламентарии выступили против сговора Тищенко с Кличко и депутатом Киевского городского совета Аллой Шлапак.

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

Напомним, на днях народный депутат от "Слуги народа", известный журналист-расследователь Александр Дубинский опубликовал информацию, что Николай Тищенко определен партией главой штаба по местным выборам в Киеве.

Он же рассказал, что также руководителем киевского штаба "Слуги народа" может стать одиозная Алла Шлапак, близкая к Виталию Кличко и Вадиму Столару.

В ответ на эту информацию киевские мажоритарщики "Слуги народа" написали письмо на имя Президента Владимира Зеленского и председателя партии Александра Корниенко с требованием не назначать руководителя столичного штаба без их участия.

"В связи со стратегической важностью проведения и результатов выборов для партии "Слуга народа" именно в столице Украины, одним из главных вопросов является назначение политически ответственной персоны за избирательный процесс в столице, которая способна обеспечить лучший партийный результат. Просим вас процесс отбора и назначения вышеупомянутой кандидатуры начать именно с консультаций с народными депутатами, избранными по мажоритарным округам по г. Киеву", – сказано в письме.

Таким образом нардепы продемонстрировали нежелание "отдавать" Киев Кличко, что неминуемо произойдет, если штабом будут руководить Тищенко или Шлапак. Президент и руководство партии пока не отреагировали на письмо депутатов.