"Слуга народа" Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником"

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который в Раде странно себя вел и прятался за колонной, назвал трагедию на ЧАЭС большим праздником.

В частности, в прямом эфире телеканала "НАШ" политик обратился к украинцам накануне 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы и оконфузился, призвав не забыть поздравить ликвидаторов последствий крупнейшей техногенной катастрофы.

В своей короткой речи Тищенко рассказал, что 26 апреля "будет праздник, очень большой, очень важный праздник".

"Это трагедия - Чернобыльская катастрофа. И (хочу) напомнить всем вам, что не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться в ноги тем людям, которые много-много лет назад защитили нас от этой катастрофы", - заявил нардеп.

Ведущие тут же поправили политика и отметили, что авария на Чернобыльской АЭС все же не праздник, и что "Чернобыльскую катастрофу мы вспоминаем со слезами на глазах... День памяти".

"Да, День памяти. Извините, я оговорился", - согласился Тищенко.

Видео: Николай Тищенко назвал трагедию на ЧАЭС праздником

Напомним, взрыв на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года привел к ужасающим последствиям. Вследствие выброса в атмосферу радиоактивных веществ, заражению подверглось около 200 тыс.кв. км земель, 70% из которых - территории Украины, Беларуси и РФ. Выброс радиоактивных веществ после аварии составил до 50 млн Кюри, что в сотни раз превышает показатели радиации после бомбардировки Хиросимы в 1945 году. Трагедия привела к огромным человеческим жертвам.

В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о провозглашении 26 апреля Всемирным днем памяти о взрыве на Чернобыльской АЭС.

Ранее нардепы от "Слуги народа" обвинили Тищенко в "сливе" выборов в Киеве в пользу Кличко

Также Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге. Также "Слуга народа" Тищенко рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом на вопрос о "формуле Штайнмайера".