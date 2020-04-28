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28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляция пресс-конференции: "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине"

28 апреля 2020, вторник, 11:03 505
Общество 2020-04-28T11:13:08+03:00
Українські Новини
Министр рассказал, когда заробитчан начнут выпускать за границу

Министр рассказал, когда заробитчан начнут выпускать за границу

Виолетта Чайковская
Карантин, закрытие границы, Заробитчане, Работа за границей, Закрытие границ, сезонная работа, Сезонные работы, карантин из-за
Граница. Фото: Таможня
Граница. Фото: Таможня

В условиях закрытой госграницы Украины выезд или вывоз украинцев за границу на работу будет разрешен после улучшения ситуации с пандемией коронавируса (Covid-19).

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"Сейчас все усилия правительства направлены на то, чтобы возвращать из-за границы украинцев, которые застряли в разных странах... Поэтому нелогично выглядит параллельно организовывать массовые чартеры для вывоза из Украины украинцев. Но мы настроены конструктивно. Мы понимаем потребность в работниках наших партнеров. Будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте смены ситуации с пандемией коронавируса", - сказал он.

Таким образом Кулеба прокомментировал слова посла Эстонии в Украине Каимо Кууска о том, что после разрешения на выезд 200 украинцев на сезонные работы в Финляндию украинское правительство приостановило дальнейшие чартеры.

Министр пояснил, что МИД руководствуется заботой о безопансости и здоровье украинцев.

"В условиях распространения пандемии любое путешествие - это опасность заболевания, тем более самолетом", - сказал он.

В то же время после улучшения ситуации, по его словам, запрет будет пересмотрен.

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