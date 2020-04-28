Министр рассказал, когда заробитчан начнут выпускать за границу

В условиях закрытой госграницы Украины выезд или вывоз украинцев за границу на работу будет разрешен после улучшения ситуации с пандемией коронавируса (Covid-19).

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"Сейчас все усилия правительства направлены на то, чтобы возвращать из-за границы украинцев, которые застряли в разных странах... Поэтому нелогично выглядит параллельно организовывать массовые чартеры для вывоза из Украины украинцев. Но мы настроены конструктивно. Мы понимаем потребность в работниках наших партнеров. Будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте смены ситуации с пандемией коронавируса", - сказал он.

Таким образом Кулеба прокомментировал слова посла Эстонии в Украине Каимо Кууска о том, что после разрешения на выезд 200 украинцев на сезонные работы в Финляндию украинское правительство приостановило дальнейшие чартеры.

Министр пояснил, что МИД руководствуется заботой о безопансости и здоровье украинцев.

"В условиях распространения пандемии любое путешествие - это опасность заболевания, тем более самолетом", - сказал он.

В то же время после улучшения ситуации, по его словам, запрет будет пересмотрен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее мы писали о топ-стран Европы для работы украинцев.

Из-за ограничительных мер для борьбы с коронавирусом украинцы начали массово искать новую работу на карантине.

Мы рассказывали, какие вакансии востребованы на карантине для дистанционной работы.