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30 января 2020, четверг, 22:00 12 Инфографика
Общество 2020-01-30T22:00:01+02:00
Українські Новини
Топ-5 стран в Европе, где больше всего ждут украинцев на работу

Топ-5 стран в Европе, где больше всего ждут украинцев на работу

Таня Войтюк
работа, Работа за границей, Польша, Израиль, Грузия, Германия, Словакия, Литва
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

Больше всего на рабочие вакансии в 2019-м году украинцев ждали в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве, а количество отзывов на трудоустройство за рубежом составило более полумиллиона.

Об этом говорится в аналитике OLX Работа за 2019 год, передает "Экономическая правда".

Упаковщик, водитель, официант, строитель и разнорабочий наиболее популярные вакансии среди работодателей в топ-10 странах.

Работая официантом, самую высокую зарплату можно было получить в Израиле и Швеции - примерно 61 000 грн. Устраиваться на штукатура ехали в Литву, где предлагали 60 000 грн, а сантехникам больше всего платили в Германии - примерно 50 000 грн.

Одной из самых привлекательных стран для трудоустройства за рубежом для украинцев стала Словакия. За 2019-й года было примерно 1300 предложений, а средняя заработная плата выше, чем та, что предлагали в Польше - 28 000 грн против 25 500 грн.

В топ-5 стран с наибольшим количеством вакансий также вошел Израиль, где оклад украинского специалиста мог составить в среднем 50 000 грн.

Количество вакансий на должность официанта - 1823, водителя - 1811, упаковщика - 1212, строителя - 811, разноробочего - 701.

Самый низкий уровень заработной платы имели такие страны, как Черногория, Болгария и Грузия, он составлял около 16 000 грн. Однако количество запросов украинцев на вакансии в этих странах самое низкое.

В течение 2019-го года украинцы интересовались работой в Польше - 174 000 запросов, в Германии - 171 000, а также значительное количество людей планировали поработать в Чехии - 103 000.

Другая ситуация со странами Северной Европы. Среди запросов на поиск работы за рубежом 28000 пришлись на вакансии в Норвегии, 21000 - в Швеции и значительное количество в Финляндии.

Среди всех запросов пользователей в категории "Работа за рубежом" 5% составил поиск вакансии водителя. Находить такие предложения в 2020 стоит в Израиле, Швеции, Литве, Германии, Чехии, Польши, Хорватии, Эстонии, Словакии и Венгрии, поскольку в этих странах их больше всего.

Около 35 000 запросов в 2019 году составил поиск вакансий семейных пар.

Наиболее желающими получить работу за границей люди живут в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях, поисковики в этих регионах активно откликались на вакансии.

Инфографика Инфографика. Фото: Экономическая правда

Как сообщали Українські Новини, для украинцев готовят новый Трудовой кодекс, в котором мужчины смогут наравне с женщинами уходить в декрет.

Напомним, на вакансию на безлюдном острове претендуют более 23 тыс. желающих со всего мира.

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