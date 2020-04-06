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06 апреля 2020, понедельник, 19:15 18
Внешняя политика 2020-04-06T19:21:31+03:00
Українські Новини
Финляндия хочет организовать чартеры в Украину для сезонных работников

Финляндия хочет организовать чартеры в Украину для сезонных работников

Ярина Вацяк
работа, Карантин, Коронавирус, сезонная работа, работа в Финляндии
Теплица Фото: pixabay.com
Теплица Фото: pixabay.com

Министерство труда Финляндии в условиях карантина и отмены регулярного авиасообщения планирует организовать чартеры для доставки сезонных сельхозработников из Украины в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Финские фермеры из-за мер, введенных из-за коронавируса, столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены вовремя.

На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда.

Сейчас Министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников. По словам старшего специалиста Минтруда Лауры Перхеентупа, украинцы должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы.

Она сообщила, что в министерстве в срочном порядке работают над этим планом.

По словам чиновницы, речь идет примерно о 1500 работниках из третьих стран - они критически важны для финского сельского хозяйства.

Также в Финляндии планируют запустить специальную рекламную кампанию с тем, чтобы привлечь на фермы местных жителей, отправленных в принудительный отпуск, а также студентов, школьников и беженцев.

Нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Такая же ситуация по всей Европе. Под угрозой может оказаться сбор урожая овощей, ягод и винограда.

Как сообщали Українські Новини, с начала карантина украинцы начали массово искать новую работу.

Тем временем, популярностью и спросом начала пользоваться удаленная работа в разных сферах, позволяющая иметь доход в кризисный период, а Рада приняла закон о дистанционной работе.

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