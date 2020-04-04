С начала карантина украинцы начали массово искать новую работу: как сделать поиск более успешным

За первые две недели карантина из-за коронавируса, который продлили до 24 апреля, количество украинцев, которые ищут новую работу, выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные приводит hh.ua | grc.ua.

Отмечается, что работу активно ищут как начинающие специалисты, так и уже опытные топ-менеджеры. Резюме размещаются как в социальных сетях и тематических телеграмм каналах, так и на сайтах по поиску работы.

В то же время в ситуации карантина работодатели не спешат брать на работу новых сотрудников. Скорее, все наоборот: имеющихся коллег работодатели перевели на удаленную работу или отправили в отпуск за свой счет, а поиск новых сотрудников приостановили. Однако отчаиваться по поводу "ничего не смогу найти" не стоит. Это и делу не поможет, и здоровью повредит. Эксперты дали советы, которые помогут сделать поиск новой работы более успешным в условиях сложившихся обстоятельств.

Обновление резюме

В прямом смысле: обновить дату публикации. Так ваше резюме станет более актуальным и в поисковике на кадровом портале поднимется выше, что увеличит вероятность просмотра работодателем.

И в переносном обновить: сделайте апгрейд. Очевидно, в сложившейся ситуации, будут востребованы специалисты, готовые работать удаленно, на проект или неполный день. Если такой график вам по душе, не забудьте указать это в резюме. Скорее всего, за время карантина многие из вас уже успели пройти полезные онлайн-курсы и прокачать отсутствуют скиллы. Обязательно дополните резюме этой информацией. Особенно ценными станут навыки работы в диджитал и IT. Знание иностранных языков не менее актуально.

Расширьте поиск

Кроме порталов по поиску работы, регулярно посещайте сообщества в социальных сетях с предложениями о работе. Тем более многие из них тематические - одни для поиска работы в маркетинге и PR, другие - для студентов и начинающих специалистов без опыта, третьи - услуги нянь и репетиторов на дому, четвертые - предложения IT, а еще для бухгалтеров и финансистов, рекрутеров и HR-менеджеров, только для фрилансеров... Список можно продолжать. Поэтому смело заходите в группы и не только откликайтесь на вакансии интересующие, но и сами размещайте посты-резюме. Также подписывайтесь на телеграмм-каналы и мониторьте предложения там.

Будьте готовы к общению онлайн

Проверьте актуальность номер мобильного телефона и всегда будьте на связи. В электронной почте и мессенджерах в том числе. Если нет практики общения в видеоформате, пусть вам помогут те, кто уже знает, как это делать. Лучше выяснить и научиться тому до того, как вам позвонит рекрутер и предложит онлайн-собеседование.

А общаться вы, скорее всего, будете с помощью популярных программ Skype, Viber, Facebook Messenger, FaceTime (когда и у вас, и у рекрутера смартфоны на базе iOS). Можно общаться и коллективно. Например, в случае, когда познакомиться с вами захочет не только эйчар, но и непосредственный руководитель отдела или генеральный директор, - для связи могут предложить Zoom или Microsoft Teams. Чтобы не быть застигнутыми врасплох, лучше заранее ознакомиться, как работают эти инструменты.

Собеседование

Некоторые компании продолжают работать в обычном режиме и вполне вероятно могут приглашать вас на собеседование в офис. Однако не спешите соглашаться. Предложите встретиться в онлайн-режиме. Объясните, что придерживаетесь карантина и не хотите подвергать опасности себя и людей, которые вас окружают. Сегодня существует масса инструментов для виртуального общения, которые помогут пообщаться с работодателем без личного контакта.

При этом помните, что к онлайн-собеседованиям тоже нужно хорошо подготовиться. Вас должно быть хорошо видно и слышно. Никаких маневров, отвлекающих: телевизора, музыки, домашних животных, детей и тому подобное. Выберите максимально нейтральный фон, не садитесь экраном к окну, оденьтесь в соответствии с приводом (пижама или домашний халат не подходят).

Задавайте вопросы

Заранее подготовьте и запишите ваши вопросы, чтобы не забыть поставить их работодателю. Поинтересуйтесь, как сейчас работает компания: произошел ли перевод работников на удаленную работу; если нет, то как компания способствует безопасному трансфера коллег; какие меры безопасности существуют в офисе (измерение температуры, дезинфекция пространства, медицинские маски, антибактериальные средства и т.п.). Ответы на эти вопросы помогут понять, насколько ответственный работодатель, ценит своих сотрудников и как находит выход в форс-мажорных ситуациях.

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