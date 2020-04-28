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  • Трамп опровергает слова Байдена о попытке отсрочить предстоящие выборы в США
28 апреля 2020, вторник, 08:52 457
Америка 2020-04-28T08:53:08+03:00
Українські Новини
Трамп опровергает слова Байдена о попытке отсрочить предстоящие выборы в США

Трамп опровергает слова Байдена о попытке отсрочить предстоящие выборы в США

Елизавета Кесельман
США, Выборы Президента, Выборы в США, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Скриншот: twitter.com/WhiteHouse
Дональд Трамп. Скриншот: twitter.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп опроверг слова Джозефа Байдена о том, что он попытается отсрочить выборы в США. Об этом Трамп заявил на брифинге.

Ранее Джозеф Байден заявлял, что действующий глава США не может в одностороннем порядке изменить дату выборов в ноябре, поскольку по федеральным законам Конгресс должен был бы одобрить такой шаг. Однако это не помешало некоторым демократам беспокоиться о том, что он попытается это сделать.

В частности, на вопрос журналистов Трамп ответил:

"Я никогда не думал о переносе выборов, вообще никогда. Зачем мне это делать? Выборы пройдут 3 ноября. Хорошая дата", — заявил Трамп.

Как сообщали Українські Новини, ранее СМИ заявили, что Трамп пытается втянуть президента Владимира Зеленского в президентские выборы в США. 

Кроме того, в США коронавирусом заболели около миллиона человек.

Тем временем, из-за пандемии коронавируса США приостановили выдачу грин карт, а также иммиграционных виз. 

Ранее Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса. 

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