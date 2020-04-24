Байден считает, что Трамп попытается отложить выборы президента в США

Выборы президента Соединенных штатов Америки назначены на 3 ноября 2020 года. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что экономика Америки потерпит крах, если его не переизберут, а также о том, что только он способен ее восстановить. Тем временем, бывший вице-президент и будущий официальный кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что, по его мнению, Трамп попытается отложить президентские выборы, которые должны состояться в ноябре 2020 года. Об этом сообщает CNN.

"Запомните мои слова: я думаю, что он попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены", - сказал Байден, добавив, что, по его мнению, ноябрьские выборы не должны откладываться.

В частности Байден придерживается мнения, что Трамп не может в одностороннем порядке изменить дату выборов в ноябре, поскольку по федеральным законам Конгресс должен был бы одобрить такой шаг. Однако это не помешало некоторым демократам беспокоиться о том, что он попытается это сделать.

"Масло в огонь" подлила ситуация с коронавирусом в стране. Появились идеи расширить доступ к голосованию по почте. По словам Байдена, Конгрессу необходимо обеспечить достаточное финансирование штатов для расширения возможностей участия в выборах во время пандемии.

Как сообщали Українські Новини, ранее СМИ заявили, что Трамп пытается втянуть президента Владимира Зеленского в президентские выборы в США.