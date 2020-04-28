Трамп спростовує слова Байдена про спробу відстрочити майбутні вибори в США

Президент США Дональд Трамп спростував слова президента Джозефа Байдена про те, що він намагатиметься відтермінувати вибори в США. Про це Трамп заявив на брифінгу.

Раніше Джозеф Байден заявляв, що чинний глава США не може в односторонньому порядку змінити дату виборів у листопаді, оскільки по федеральним законам Конгрес мав би схвалити такий крок. Однак це не завадило деяким демократам турбуватися про те, що він спробує це зробити.

Зокрема, на питання журналістів Трамп відповів:

"Я ніколи не думав про перенесення виборів, взагалі ніколи. Навіщо мені це робити? Вибори відбудуться 3 листопада. Гарна дата", — заявив Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ заявили, що Трамп намагається втягнути президента Володимира Зеленського в президентські вибори в США.

Крім того, в США коронавірусом захворіли близько мільйона людина.

Тим часом, через пандемії коронавірусу США призупинили видачу грін карт, а також імміграційних віз.

Раніше Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу.