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07 сентября 2019, суббота, 08:17 14
Внешняя политика 2019-09-07T08:33:35+03:00
Українські Новини
Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, - СМИ

Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, - СМИ

Дональд Трамп Скриншот twitter.com/CNN
Дональд Трамп Скриншот twitter.com/CNN

Президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году. При этом Зеленский опасается, что его могут втянуть в американский внутриполитический конфликт.

Об этом говорится в материале Washington Post, пишет "Украинская правда"

По версии издания, Владимир Зеленский должен способствовать развитию расследования, открытого в Украине в отношении соперника Трампа по президентской гонке — Джо Байдена. Также сообщается, что пересмотр военной помощи для Украины, был попыткой шантажа украинского лидера.

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента, посоветовал новоизбранному правительству возобновить расследование против Джо Байдена и его сына.

Как сообщали Українські Новини, встреча Трампа и Зеленского в Польше не состоится из-за урагана "Дориан".

Тем временем 77-летний сенатор от демократов Берни Сандерс заявил, что намерен баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

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