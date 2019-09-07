Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, - СМИ

Президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году. При этом Зеленский опасается, что его могут втянуть в американский внутриполитический конфликт.

Об этом говорится в материале Washington Post, пишет "Украинская правда"

По версии издания, Владимир Зеленский должен способствовать развитию расследования, открытого в Украине в отношении соперника Трампа по президентской гонке — Джо Байдена. Также сообщается, что пересмотр военной помощи для Украины, был попыткой шантажа украинского лидера.

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента, посоветовал новоизбранному правительству возобновить расследование против Джо Байдена и его сына.

Как сообщали Українські Новини, встреча Трампа и Зеленского в Польше не состоится из-за урагана "Дориан".

Тем временем 77-летний сенатор от демократов Берни Сандерс заявил, что намерен баллотироваться на пост президента США в 2020 году.