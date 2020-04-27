С начала апреля в Окружной суд Киева подали более 20 исков на Кабмин из-за карантина

С начала этого месяца в Окружном административном суде Киева зарегистрировали 22 иска против Кабинета министров Украины относительно обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Истцы, среди которых - физические лица, общественные организации и адвокатские объединения, просят суд отменить как отдельные положения о запрете регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление КМУ от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2"", - говорится в нем.

Также уточняется, что на данный момент судом открыто производство по 10 делам и еще 10 исков остаютя без движения для устранения истцами недостатков. А в отношении остальных исков решается вопрос об открытии производства.

Как сообщали Українські Новини, в Украине карантин продлили до 11 мая.

Также Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.