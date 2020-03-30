Смерть от коронавируса самого молодого человека в Европе зафиксировали в Португалии

Согласно исследованиям немецких ученых, категория людей, попадающих в риск заболевания коронавирусом, начинается от 45 и выше лет. Несмотря на это, от инфекции в Португалии зафиксировали смерть самого молодого человека в Европе. Им стал 14-летний Виктор Годиньо, передает Daily Mail.

Согласно информации ведомства, 14-летний школьник умер от болезни рано утром в воскресенье, 29 марта, после того, как его доставили в больницу. Отмечается, что молодой человек страдал от псориаза, однако серьезных заболеваний не имел.

Тест на коронавирус показал положительный результат, и медиками было принято решение не переводить его в больницу с детским отделением экстренной помощи в Порто через тяжесть состояния больного.

Как передает ведомство, перед смертью португальца, во Франции уже была зафиксировала гибель подростка от инфекции COVID-19. Жертвой коронавируса стала 16-летняя французская школьница Джули Аллио, которая скончалась в больнице в Париже в среду, 25 марта. У нее не было проблем со здоровьем. Девушка умерла через неделю после проявления симптомов "легкого кашля".

Как сообщали Українські Новини, уволенный с должности министра здравоохранения Илья Емец ранее заявлял, что коронавирус не затрагивает детей, но от него могут умереть все пенсионеры.

Тем временем, в Италии от коронавируса смог выздороветь 101-летний мужчина.