подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Смерть от коронавируса самого молодого человека в Европе зафиксировали в Португалии
30 марта 2020, понедельник, 15:30 236
Европа 2020-03-30T15:45:03+03:00
Українські Новини
Смерть от коронавируса самого молодого человека в Европе зафиксировали в Португалии

Смерть от коронавируса самого молодого человека в Европе зафиксировали в Португалии

Елизавета Кесельман
Европа, Португалия, Смерть подростка, Смерть от коронавируса, коронавирус в Португалии
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Согласно исследованиям немецких ученых, категория людей, попадающих в риск заболевания коронавирусом, начинается от 45 и выше лет. Несмотря на это, от инфекции в Португалии зафиксировали смерть самого молодого человека в Европе. Им стал 14-летний Виктор Годиньо, передает Daily Mail.

Согласно информации ведомства, 14-летний школьник умер от болезни рано утром в воскресенье, 29 марта, после того, как его доставили в больницу. Отмечается, что молодой человек страдал от псориаза, однако серьезных заболеваний не имел.

Тест на коронавирус показал положительный результат, и медиками было принято решение не переводить его в больницу с детским отделением экстренной помощи в Порто через тяжесть состояния больного.

Как передает ведомство, перед смертью португальца, во Франции уже была зафиксировала гибель подростка от инфекции COVID-19. Жертвой коронавируса стала 16-летняя французская школьница Джули Аллио, которая скончалась в больнице в Париже в среду, 25 марта. У нее не было проблем со здоровьем. Девушка умерла через неделю после проявления симптомов "легкого кашля".

Как сообщали Українські Новини, уволенный с должности министра здравоохранения Илья Емец ранее заявлял, что коронавирус не затрагивает детей, но от него могут умереть все пенсионеры. 

Тем временем, в Италии от коронавируса смог выздороветь 101-летний мужчина. 

Больше новостей о: Европа Португалия Смерть подростка Смерть от коронавируса коронавирус в Португалии

Самолеты компании Ryanair будут возить лекарства п...
В Португалии зафиксировали первую смерть от корона...
Хотел похвастаться: в Одесской области 12-летний п...
В Киеве от COVID-19 умер бывший замлавы облгосадми...
Рада разрешила не платить за аренду на время карантина
Рада провалила голосование за госбюджет 2020
Новости
Трамп надеется, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек 16:06
АМКУ открыл дело из-за резкого "скачка" цен на медицинские маски в Киеве 15:55
Рада продлила право предоставления услуг по питанию военных по договорам-2019 15:51
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Смерть от коронавируса самого молодого человека в Европе зафиксировали в Португалии 15:30
больше новостей
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
больше новостей
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Украинских военных придется задействовать для противодействия COVID-19 уже в ближайшие недели, - Смешко 17:20
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
больше новостей
Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok