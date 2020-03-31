В аэропорту Португалии убит украинец: полиция задержала трех офицеров

В Португалии задержали трех офицеров иммиграционной службы, подозреваемых в убийстве украинца в аэропорту Лиссабона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судебной полиции Португалии, передает "Громадське".

Полиция задержала троих офицеров, возрастом 42, 43 и 47 лет по подозрению в убийстве.

Все трое являются сотрудниками иммиграционной службы. Следствие считает их ответственными за смерть 40-летнего украинца, который 10 марта пытался попасть в Португалию.

В полиции заявляют, что украинец был убит 12 марта в временном монтажном центре в аэропорту Лиссабона после того, как он, по информации ведомства, совершил беспорядки.

Отмечается, что украинцу отказали во въезде в Португалию по неизвестным причинам. Его доставили в комнату временного монтажного центра в аэропорту Лиссабона, где его якобы избили инспекторы иммиграционной службы.После преступления они хотели скрыть факты и не вызывали судебную полицию.

Как пишет издание, украинца оставили в наручниках в комнате. Утром 12 марта у него случился приступ и он лежал на полу.

После этого пострадавшего доставили в больницу в сопровождении переводчика. ПОдозревается, что у украинца случился приступ эпилепсии.

Согласно медицинским заключениям, украинец был в сознании и мог говорить, когда его привезли в больницу.

"Позже, когда потерпевший вернулся в аэропорт, его убили в комнате медицинской помощи, где нет камер видеонаблюдения", — рассказали в сюжете новостного канала TVI24.

Как передают португальские журналисты, за убийство инспекторам грозит до 25 лет лишения свободы.

Посольство Украины в Португалии отреагировало на смерть украинца и обратилось в Министерство иностранных дел Португалии с устной нотой с просьбой содействовать проведению объективного и справедливого расследования данного дела.

Как сообщали Українські Новини, в конце августа в Польше убили 26-летнюю украинку.