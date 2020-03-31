В аэропорту Португалии убит украинец: полиция задержала трех офицеров

В Португалии задержали трех офицеров иммиграционной службы, подозреваемых в убийстве украинца в аэропорту Лиссабона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судебной полиции Португалии, передает "Громадське". Полиция задержала троих офицеров, возрастом 42, 43 и 47 лет по подозрению в убийстве. Все трое являются сотрудниками иммиграционной службы. Следствие считает их ответственными за смерть 40-летнего украинца, который 10 марта пытался попасть в Португалию. В полиции заявляют, что украинец был убит 12 марта в временном монтажном центре в аэропорту Лиссабона после того, как он, по информации ведомства, совершил беспорядки. Отмечается, что украинцу отказали во въезде в Португалию по неизвестным причинам. Его доставили в комнату временного монтажного центра в аэропорту Лиссабона, где его якобы избили инспекторы иммиграционной службы.После преступления они хотели скрыть факты и не вызывали судебную полицию. Как пишет издание, украинца оставили в наручниках в комнате. Утром 12 марта у него случился приступ и он лежал на полу. После этого пострадавшего доставили в больницу в сопровождении переводчика. ПОдозревается, что у украинца случился приступ эпилепсии. Согласно медицинским заключениям, украинец был в сознании и мог говорить, когда его привезли в больницу. "Позже, когда потерпевший вернулся в аэропорт, его убили в комнате медицинской помощи, где нет камер видеонаблюдения", — рассказали в сюжете новостного канала TVI24. Как передают португальские журналисты, за убийство инспекторам грозит до 25 лет лишения свободы. Посольство Украины в Португалии отреагировало на смерть украинца и обратилось в Министерство иностранных дел Португалии с устной нотой с просьбой содействовать проведению объективного и справедливого расследования данного дела. Как сообщали Українські Новини, в конце августа в Польше убили 26-летнюю украинку.