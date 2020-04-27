Возобновлены авиарейсы для возвращения украинцев из-за границы: график самолетов

Министерство инфраструктуры обнародовало график специальных авиарейсов из 26 городов мира, которыми украинцы смогут вернуться домой на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий в Facebook в понедельник, 27 апреля.

По его словам, первые рейсы состоятся уже сегодня.

"Перечень городов, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали", – сообщил Криклий.

Он напомнил, что вернуться смогут те украинцы, которые обязуются отправиться на 14-дневную обсервацию. Контроль за карантином будет осуществляться с помощью приложения Дій дома.

Он посоветовал уточнять всю необходимую информацию о рейсах на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine.

Как сообщали Українські Новини, регулярные авиарейсы по Украине могут восстановить в конце лета или в начале осени.

Авиакомпания Windrose намерена выполнить рейс "Киев - София - Киев" 30 апреля.