Зеленський хоче відкрити ринки вже 1 травня

В той час, як уряд обговорить роботу продовольчих ринків тільки у середу, 29 квітня, президент Володимир Зеленський виступає за відкриття продуктових ринків з 1 травня.

Про це йдеться в його зверненні на сторінці Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже в цю п'ятницю ринки зможуть відновити роботу", - сказав Президент.

Проте він зазначив, що тільки за умови дотримання всіх правил безпеки.

Президент підкреслив, що Кабінет Міністрів розгляне це питання на найближчому засіданні.

Як повідомляли Українські Новини, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів розгляне питання відкриття продовольчих ринків орієнтовно з травня.

Мер Львова Андрій Садовий виступає за відкриття продуктових ринків, незважаючи на карантин.

В Херсонській області фермери, протестуючи проти закриття ринків на час карантину, перекрили трасу міжнародного значення.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" зазначає, що малі і середні виробники продуктів харчування з-за закриття продовольчих ринків не зможуть реалізувати свій товар.

Тим часом, Мінекономіки підтримує роботу ринків під час карантину.