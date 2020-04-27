Рубль немного просел в начале недели. Курс российской нацвалюты на 27 апреля

В то время, как доллар начал дорожать, в понедельник, 27 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 24 апреля, упал на 2 копейки и составляет 3,10 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в понедельник повысился на 1 копейку и составляет 3,69 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 27 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,10 3,69 Максимальный 3,50 3,90 Минимальный 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 апреля на 1,01 коп. до 27,4097 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,99 коп. до 27,0165 UAH/USD.

Также экономисты также пронгнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH/USD после укрепления курса в среду на 9 коп.