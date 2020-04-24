МИД отреагировал на возмущение Грузии назначением Саакашвили в Кабмин

Министерство иностранных дел (МИД) пока не получало официального предупреждения Грузии об отзыве посла в Украине в случае, если бывший грузинский Президент Михаил Саакашвили будет назначен вице-премьер-министром, и рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба МИД.

"Никакого официального обращения от грузинской стороны о возможном отзыве Посла Грузии МИД Украины не получало", - ответила пресс-служба на вопрос о том, получала ли ноту от внешнеполитического ведомства либо устное уведомление от посла или других уполномоченных органов и лиц Грузии.

На вопрос о том, планирует ли Украина каким-либо образом реагировать на предупреждение премьер-министра Грузии Георги Гахарии, в том числе путем вызова посла для переговоров, МИД ответил, что для реализации подобных решений существует устоявшаяся процедура.

При этом МИД подчеркнул, что Украина рассчитывает на сохранение партнерских отношений с Грузией.

"Мы рассматриваем Грузию как надежного друга и союзника и надеемся на дальнейшее развитие стратегического партнерства с грузинской стороной", - отметила пресс-служба.

Как сообщали Українськi Новини, 22 апреля в "Слуге народа" анонсировали назначение Саакашвили в Кабмин. Сам Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером по вопросам реформ в правительстве. Назначение может состояться ходе внеочередного заседания на следующей неделе, 27-30 апреля, однако даже в "Слуге народа" пока нет единой позиции по назначению.

Соцсети отреагировали на возвращение Саакашвили мемами и фотожабами. Тем временем Українськi Новини подготовили подборку главных скандалов с Саакашвили.