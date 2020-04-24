В Виннице коронавирус обнаружили на фабрике, которая шьет защитные костюмы для медиков

Пока в Винницкой области подтвердили 370 случаев коронавируса, в самой Виннице COVID-19 обнаружили на фабрике, где для медиков шьют защитные костюмы.

Об этом вовремя брифинга заявил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Вирус выявили у одной из работниц, после чего провели ПЦР-тесты у 200 контактных лиц. Из них 7 дали положительный результат.

На фабрике провели дезинфекцию, она продолжила работу в штатном режиме. Предприятие уже изготовило 10 тысяч защитных костюмов для медиков.

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