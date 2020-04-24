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24 апреля 2020, пятница, 17:00 132
Общество 2020-04-24T17:03:12+03:00
Українські Новини
В Виннице коронавирус обнаружили на фабрике, которая шьет защитные костюмы для медиков

В Виннице коронавирус обнаружили на фабрике, которая шьет защитные костюмы для медиков

Кира Молчанова
Винницкая область, защитный костюм, коронавирус в Украине, коронавирус в Виннице, Коронавирус в Винницкой области

Пока в Винницкой области подтвердили 370 случаев коронавируса, в самой Виннице COVID-19 обнаружили на фабрике, где для медиков шьют защитные костюмы.

Об этом вовремя брифинга заявил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Вирус выявили у одной из работниц, после чего провели ПЦР-тесты у 200 контактных лиц. Из них 7 дали положительный результат.

На фабрике провели дезинфекцию, она продолжила работу в штатном режиме. Предприятие уже изготовило 10 тысяч защитных костюмов для медиков.

Как сообщали Українськi Новини, в Одесской области зафиксировали массовое заражение COVID-19 в доме престарелых.

В Киевской области заболевших стало на 54 человека больше, то есть 505.

Тем временем, продление карантина не предусматривает послаблений: открытия музеев и библиотек не будет.

Количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район Киевской области), где была выявлена вспышка заболевания коронавируса в общежитии, 23 апреля увеличилось на 38 человек до 101.

Обсервация прилетевших из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) украинцев в Ворзеле Киевской области завершилась, никто не заражен коронавирусом.

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