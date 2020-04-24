В Одесском частном доме престарелых — вспышка коронавируса

В Одесской области, где у 169 человек подтвердили коронавирус, зафиксировали массовое заражение COVID-19 в доме престарелых.

Об этом сообщил руководитель областной государственной администрации Максим Куцый во время брифинга, посвященного ситуации с эпидемией.

Там инфицированы трое медиков и двое подопечных.

Первый случай произошел 17 апреля. Сейчас там проверяют всех людей, которые с ними контактировали.

В сообщении говорится, что вспышка произошла из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима.

Как сообщает одесское издание "Думкая", вспышка произошла в доме престарелых "Символ Заботы".

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области заболевших стало на 54 человека больше, то есть 505.

Тем временем, продление карантина не предусматривает послаблений: открытия музеев и библиотек не будет.

Количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район Киевской области), где была выявлена вспышка заболевания коронавируса в общежитии, 23 апреля увеличилось на 38 человек до 101.