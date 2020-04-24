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24 апреля 2020, пятница, 15:24 495
Общество 2020-04-24T15:26:00+03:00
Українські Новини
В Одесском частном доме престарелых — вспышка коронавируса

В Одесском частном доме престарелых — вспышка коронавируса

Кира Молчанова
Одесса, Дом престарелых, Одесская область, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Одесской области
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Пенсионер. Фото: pixabay.com

В Одесской области, где у 169 человек подтвердили коронавирус, зафиксировали массовое заражение COVID-19 в доме престарелых.

Об этом сообщил руководитель областной государственной администрации Максим Куцый во время брифинга, посвященного ситуации с эпидемией.

Там инфицированы трое медиков и двое подопечных.

Первый случай произошел 17 апреля. Сейчас там проверяют всех людей, которые с ними контактировали.

В сообщении говорится, что вспышка произошла из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима.

Как сообщает одесское издание "Думкая", вспышка произошла в доме престарелых "Символ Заботы".

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области заболевших стало на 54 человека больше, то есть 505.

Тем временем, продление карантина не предусматривает послаблений: открытия музеев и библиотек не будет.

Количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район Киевской области), где была выявлена вспышка заболевания коронавируса в общежитии, 23 апреля увеличилось на 38 человек до 101.

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