В Киеве коронавирусом заразились 1,1 тыс. человек. За сутки инфицированы еще трое медиков

В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось до 1122 человек. Об этом сегодня, 24 апреля, во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, он сообщил, что количество больных коронавирусом за последние сутки увеличилось на 63 человека, трое из них медики.

"Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Заболели 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин от 18 до 87 лет, а также 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет. В больницы столицы госпитализированы 18 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков. За прошлые сутки выздоровели восемь человек", - сообщил Кличко.

Также он отметил, что 9 человек, у которых подтвердили коронавирус за прошлые сутки - священнослужители. Пятеро из Киево-Печерской Лавры, трое - из Покровско-Голосеевского монастыря. Кроме того, случай коронавируса зафиксирован в женском монастыре Святого Пантелеймона.

Всего в Киеве выздоровели 53 человека, погибли - 20.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

Тем временем работников всех бюджетных сфер хотят вакцинировать от гриппа в эпидсезоне 20/21.