Рубль резко подскочил в конце недели. Курс российской нацвалюты на 24 апреля

В то время, как доллар начал дорожать, в пятницу, 24 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 23 апреля, повысился на 6 копеек и составляет 3,12 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в пятницу повысился на 3 копейки и составляет 3,68 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 24 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,12 3,68 Максимальный 3,50 4,00 Минимальный 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 апреля на 3,99 коп. до 27,3882 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,56 коп. до 26,9791 UAH/USD.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH/USD после укрепления курса в среду на 9 коп.

Также пока Национальный банк ухудшил прогноз ВВП с роста 3,5% на снижение в 5% в 2020 году, учетную банковскую ставку снизили с 10% до 8%.