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23 квітня 2020, четвер, 16:29 41
Економіка 2020-04-23T16:39:41+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд почав виплачувати "коронавірусну тисячу"

Пенсійний фонд почав виплачувати "коронавірусну тисячу"

Ярина Вацяк
ПФУ, Пенсії, Пенсійний фонд, 1000 гривень, коронавірусна тисяча
Пенсія
Пенсія

В той час, як Пенсійний фонд (ПФ) вже направив на фінансування пенсій 31,5 млрд гривень, ПФУ направив 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам в розмірі 1 тис. гривень

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду, передають Українські Новини.

Наголошується, що 6,4 млн пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки в банках, одноразова допомога буде зараховано не пізніше 24 квітня.

Також 3,5 млн пенсіонерів, які отримують пенсії через пошту, листоноші мають доставити одноразову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів.

"У разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги у зазначені 5 днів, її мають виплатити не пізніше 25 червня поточного року, щоб кожен з пенсіонерів, які мають право на таку виплату, отримав необхідні кошти", - повідомив фонд.

Як повідомляли Українські Новини, на індексацію пенсій у травні та виплату пенсіонерам по 1000 гривень планували виділити 20 млрд.

Раніше заступник глави офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

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Пенсійний фонд почав виплачувати "коронавірусну тисячу"
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