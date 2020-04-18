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18 апреля 2020, суббота, 23:25 300
Силовые структуры 2020-04-18T23:27:39+03:00
Українські Новини
Под Киевом задержали подозреваемых в поджоге сухой травы возле реки Ирпень

Под Киевом задержали подозреваемых в поджоге сухой травы возле реки Ирпень

Анна Рудык
Полиция, Пожары, Лесные пожары, поджог травы
Под Киевом задержали возможных поджигателей сухой травы. Фото: полиция
Под Киевом задержали возможных поджигателей сухой травы. Фото: полиция

В то время, как Киев окутал смог из-за пожаров, в Киевской области задержали подозреваемых в поджоге сухой травы возле реки Ирпень. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Так, сообщается, что полицейские обнаружили видео, где двое мужчин подожгли камыш на берегу реки Ирпень, в интернете.

"Как только полицейские обнаружили в сети Интернет видео, где двое молодых людей на мотороллерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень, сразу начались их поиски", - говорится в сообщении.

Подозреваемыми оказались 28 и 29-летние местные жители. Решается вопрос об объявлении им подозрения.

За содеянное уголовное правонарушение им грозит штраф от пяти тысяч четырехсот до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщали Українські Новини, Министерство внутренних дел не исключает, что пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области являются результатом диверсии.

Также служба по чрезвычайным ситуациям ЕС заявила, что саркофаг и огнь в Чернобыльской зоне разделяет меньше двух километров.

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