Суховей и поджоги. В МВД рассказали о причинах пожаров в Житомирской области

Министерство внутренних дел (МВД) заявляет, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги, в то время, как спасатели локализовали 5 очагов возгорания из 9.

Об этом говорится в сообщении МВД, передают Українськi Новини.

"Первоначально пожары возникли в результате сильного суховея, который оборвал электропровода. Однако мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев. Ведется следствие", - сказано в нем со ссылкой на слова министра внутренних дел Арсена Авакова.

Отмечается, что 19 апреля в Овруче состоялось совещание при участии секретаря Совета национальной безопасности Алексея Данилова и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Авакова, председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина и руководителей Житомирской области и Гослесагентства.

Также Аваков отметил, что нельзя исключать факт небрежного отношения к природе.

По его словам, за последние 3 дня правоохранители задержали несколько человек, застигнутых при поджоге травы и мусора вдоль леса.

В то же время основной причиной пожаров в Чернобыльской зоне спасатели и полиция считают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

При этом Ермак заявил, что правительство предоставит необходимое финансирование людям, пострадавшим от пожаров.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области люди подожгли траву в 100 метрах от пожара.