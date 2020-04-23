Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце

В той час, як Верховна Рада збільшила штрафи за підпал лісів, за 50 км від Києва у Вишгородському районі сталася чергова масштабна пожежа в лісі. Ліс горить в районі села Сав'янки.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі PavlovskyNews.

"Наші передплатники надіслали відео з місця масштабної пожежі, що зараз відбувається біля села Сав'янки Вишгородського району. Задимлення досягло такої сили, що періодичні перекриває сонце. За попередньою інформацією глави МВС Арсена Авакова, до масштабних подій в основному призводять умисні підпали", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що рятувальники вже виїхали на місце події.

Скріншот карт Google

Пожежа під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews

Як повідомляли Українські Новини, у ДСНС заявили, що до зими згорить вся Україна, якщо люди не перестануть палити суху траву.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) заявляє, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховій, але є підстави підозрювати підпали. Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області.

Тим часом, під Києвом затримали підозрюваних у підпалі сухої трави біля річки Ірпінь.