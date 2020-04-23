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23 апреля 2020, четверг, 15:55 715
Общество 2020-04-23T15:55:20+03:00
Українські Новини
Участвовавших в нарушении карантина священников в Почаевской лавре допросить не удалось — они на карантине, —

Участвовавших в нарушении карантина священников в Почаевской лавре допросить не удалось — они на карантине, — полиция области

Кира Молчанова
Тернопольская область, Карантин, Почаевская Лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, карантин в Украине
Почаевская лавра. Фото: google.com/maps
Почаевская лавра. Фото: google.com/maps

Почаевская лавра закрыта на карантин, и это усложняет процесс следствия. Поэтому полиция изъяла видео с камер наблюдения и видеозаписи телеканалов, которые транслировали пасхальную службу в Свято-Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области, где зафиксированы нарушения режима карантина.

Об этом Українским Новинам сообщили в полиции области.

"Изъяли видеозаписи у телеканалов, которые транслировали, а также видео с камер наблюдения", - сказали и в полиции.

При этом, священников пока не удается допросить, потому что лавра закрылась на карантин.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция намерена привлечь к уголовной ответственности священников, организовавших с нарушениями пасхальную службу в Почаевской лавре.

Нацполиция заявляет, что в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области зафиксированы нарушения карантинных мер.

У диакона и троих хористов Почаевской Лавры  в Тернопольской области подтвердили коронавирус.

Также в Святогорской лавре собралась толпа верующих на пасхальное богослужение, многие из них были без масок.

Управление Национальной полиции в Тернопольской области заявляет, что решение местных властей закрыть Почаев на карантин было незаконным.

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