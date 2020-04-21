На священников, которые собрали верующих на службу в Почаевской лавре, намерены возбудить уголовное дело

Национальная полиция намерена привлечь к уголовной ответственности священнослужителей Почаевской лавры в Тернопольской области, которые организовали пасхальную службу с нарушениями режима карантина. Об этом Українським Новинам сообщили в Управлении Нацполиции в Тернопольской области. "Будут привлечены к ответственности те лица, которые организовали это (пасхальное) Богослужение (с нарушениями)", - сказали в полиции. По словам представителя ведомства, со священнослужителями Почаевской лавры была договоренность о проведении богослужения согласно нормам и правилам, установленным Кабинетом министров, однако они этого не соблюдали. Как сообщали Українськi Новини, на Пасху на 77-м году жизни умер монах из Почаевской Лавры. С 21 апреля в Почаеве закрылась я на въезд и выезд карантинная зона города из-за вспышки коронавируса. На пасху в другой лавре — Святогорской Свято-Успенской в Донецкой области — несколько сотен верующих пришли на пасхальную службу в нарушение карантина.