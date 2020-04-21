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21 апреля 2020, вторник, 11:26 451
Силовые структуры 2020-04-21T11:30:13+03:00
Українські Новини
На священников, которые собрали верующих на службу в Почаевской лавре, намерены возбудить уголовное дело

На священников, которые собрали верующих на службу в Почаевской лавре, намерены возбудить уголовное дело

Кира Молчанова
Полиция, Тернопольская область, Священник, Уголовное дело, Почаевская Лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Пасха-2020, Нарушение карантина
Почаевская лавра. Фото: google.com/maps
Почаевская лавра. Фото: google.com/maps

Национальная полиция намерена привлечь к уголовной ответственности священнослужителей Почаевской лавры в Тернопольской области, которые организовали пасхальную службу с нарушениями режима карантина.

Об этом Українським Новинам сообщили в Управлении Нацполиции в Тернопольской области.

"Будут привлечены к ответственности те лица, которые организовали это (пасхальное) Богослужение (с нарушениями)", - сказали в полиции.

По словам представителя ведомства, со священнослужителями Почаевской лавры была договоренность о проведении богослужения согласно нормам и правилам, установленным Кабинетом министров, однако они этого не соблюдали.

Как сообщали Українськi Новини, на Пасху на 77-м году жизни умер монах из Почаевской Лавры.

С 21 апреля в Почаеве закрылась я на въезд и выезд карантинная зона города из-за вспышки коронавируса.

На пасху в другой лавре — Святогорской Свято-Успенской в Донецкой области — несколько сотен верующих пришли на пасхальную службу в нарушение карантина.

Больше новостей о: Полиция Тернопольская область Священник Уголовное дело Почаевская Лавра Свято-Успенская Почаевская лавра Пасха-2020 Нарушение карантина

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