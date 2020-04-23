Почаевскую лавру полностью закрыли на карантин

Свято-Успенская Почаевская лавра в Тернопольской области закрыта на карантин, а связанный с ней митрополит доставлен в Александровскую больницу в Киеве с коронавирусом.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель полиции области.

"Лавра закрылась на карантин", - сказал он.

По его словам, лавра была закрыта после того, как в Почаеве были зафиксированы случая коронавируса.

На данный момент неизвестно, когда лавра будет открыта для посещения.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция намерена привлечь к уголовной ответственности священников, организовавших с нарушениями пасхальную службу в Почаевской лавре.

Нацполиция заявляет, что в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области зафиксированы нарушения карантинных мер.

У диакона и троих хористов Почаевской Лавры в Тернопольской области подтвердили коронавирус.

Также в Святогорской лавре собралась толпа верующих на пасхальное богослужение, многие из них были без масок.

Управление Национальной полиции в Тернопольской области заявляет, что решение местных властей закрыть Почаев на карантин было незаконным.