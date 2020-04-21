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21 апреля 2020, вторник, 15:15 362
Политика 2020-04-21T15:15:23+03:00
Українські Новини
Закрытие Почаева местными властями незаконно, - Нацполиция

Закрытие Почаева местными властями незаконно, - Нацполиция

Ольга Фандорина
Полиция, Почаевская Лавра, Закрытие города, Почаев
Почаевская лавра. Фото: pochaev.org.ua
Почаевская лавра. Фото: pochaev.org.ua

Управление Национальной полиции в Тернопольской области заявляет, что решение местных властей закрыть Почаев на карантин незаконно.

Об этом Українським Новинам сообщили в ведомстве.

"(у местных властей) нет юридических полномочий закрывать город", - сказал представитель ведомства.

Полиция отмечает, что комиссия, которая приняла такое решение, неуполномочена это делать, даже несмотря на чрезвычайную ситуацию в регионе.

Комиссии рекомендовано провести дополнительное заседание.

На данный момент в Почаеве и на его границах стоят три поста полицейских.

Жителям рекомендовано меньше передвигаться по городу.

Тем временем, в Почаевской лавре подозревают вспышку коронавируса. Настоятель не идет на контакт с медиками.

На Пасху полиция зафиксировала нарушения карантина в Почаевской и Святогорской Свято-Успенских лаврах.

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