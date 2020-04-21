Закрытие Почаева местными властями незаконно, - Нацполиция

Управление Национальной полиции в Тернопольской области заявляет, что решение местных властей закрыть Почаев на карантин незаконно. Об этом Українським Новинам сообщили в ведомстве. "(у местных властей) нет юридических полномочий закрывать город", - сказал представитель ведомства. Полиция отмечает, что комиссия, которая приняла такое решение, неуполномочена это делать, даже несмотря на чрезвычайную ситуацию в регионе. Комиссии рекомендовано провести дополнительное заседание. На данный момент в Почаеве и на его границах стоят три поста полицейских. Жителям рекомендовано меньше передвигаться по городу. Тем временем, в Почаевской лавре подозревают вспышку коронавируса. Настоятель не идет на контакт с медиками. На Пасху полиция зафиксировала нарушения карантина в Почаевской и Святогорской Свято-Успенских лаврах.