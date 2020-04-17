У диакона и троих хористов Почаевской Лавры подтвердили коронавирус

В то время, как в Украине за сутки зарегистрировали 501 случай заражения коронавирусом, в Почаевской Лавре в Тернопольской области коронавирус подтвердили у диакона и трех хористов. Об этом сообщили в эфире программы "ТСН.Ранок".

Так, сообщается, что теперь медики будут тестировать всех монахов и послушников Лавры, а в церкви проведут дезинфекцию.

"В храме, принадлежащем Московскому патриархату, долго отрицали предположения об инфицировании. Еще в марте Молдова заявляла о восьми их граждан, заразившихся после паломничества в Почаевскую Лавру", - рассказали в эфире программы.

Также уточняется, что с 17 апреля в Тернопольской области власть решила ограничить въезд в город, выставив блок-посты. Пропускать будут только транзитный транспорт и машины с продуктами питания. А о том, закроют ли Лавру на Пасху пока неизвестно.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта стало известно, что в Молдове коронавирусом заболели восемь человек после поездки в Почаевскую Лавру.

Также в Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию из-за коронавируса, еще один случай которого зафиксировали 16 апреля.