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23 апреля 2020, четверг, 10:51 103
Общество 2020-04-23T11:15:01+03:00
Українські Новини
Митрополит Тернопольский и Краменсецкий, связанный с Почаевской лаврой, заболел коронавирусом

Митрополит Тернопольский и Краменсецкий, связанный с Почаевской лаврой, заболел коронавирусом

Кира Молчанова
Тернопольская область, Почаевская Лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Коронавирус в Почаевской лавре
Священник. Фото: depositphoto
Священник. Фото: depositphoto

В Александровскую Больницу привезли митрополита Тернопольского и Кременецкого Украинской православной церкви Московского патриархата Сергия, который заболел коронавирусом. Священник мог контактировать с зараженными людьми из Почаевской лавры, где закрыли карантинную зону.

Об  этом сообщил заместитель начальника лабораторного центра Тернопольской области Владимир Паничев во время заседания Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации.

В сообщении говорится, что митрополит Сергий получает лечение. Кроме него заболели еще четыре священника. Все они контактировали с людьми из Почаевской лавры.

Кроме того, у одного из заболевших священников заболела еще и жена. Медики подозревают, что источником заражения стала именно лавра. Однако настоятель отказывается от сотрудничества с медиками, и проверить насельников монастыря на коронавирус нет возможности.

Как сообщали Українські Новини, Управление Национальной полиции в Тернопольской области заявляет, что решение местных властей закрыть Почаев на карантин было незаконным.

19 апреля, на 77-м году жизни умер монах из Почаевской Лавры, которая находится в Тернопольской области.

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