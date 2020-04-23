Дело Шеремета: у Кузьменко изъяли несколько сим-карт и карабин ее мужа в ходе обысков

Правоохранители изъяли в ходе обысков у одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко несколько сим-карт и карабин, принадлежащий ее мужу.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

"Искали мобильные телефоны, ноутбуки и незарегистрированное оружие. Из изъятого только несколько сим-карт мобильных телефонов стартовых пакетов, плюс изъяли официально зарегистрированный карабин, который принадлежит Петру Кияну (муж Кузьменко)", - сказал он.

Беспалый добавил, что обыски еще продолжаются, но в течении 30-60 минут должны закончиться.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 30 мая.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко и отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, который позднее сменил на ночной.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета является один и тот же человек.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что более 10 сотрудников Службы безопасности Украины проверяются на наличие связей с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.