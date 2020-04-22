Рада проведет внеочередное заседание в пятницу: повестка дня

После того, как Верховная Рада запретила индивидуальное внесение депутатами постановлений об отмене решения Рады о принятии закона в целом, парламент проведет внеочередное пленарное заседания для рассмотрения постановлений об отмене результатов голосования за рассмотрение законопроектов по спецпроцедуре 24 апреля в 13:00.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента, передают Українськi Новини.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 24 апреля 2020", - говорится в нем со ссылкой на распоряжение председателя парламента Дмитрия Разумкова.

На заседании в пятницу парламент рассмотрит 4 постановления об отмене результатов голосования о внесении изменений в Регламент Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры, постановление об отмене результатов голосования за предоставление Кабинету Министров права определять административные центры территориальных общин и их территории.

Также Рада рассмотрит законопроекты №2372 относительно безопасности использования ядерной энергии, №2809 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов, №3205, №3205-1 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, №1182-1-д о внутреннем водном транспорте, №3364 о внесении изменений в некоторые законы в части урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи.

Кроме этого, парламентарии рассмотрят проект постановления №3358 о создании временной следственной комиссии для проверки заявлений бывшего министра финансов Игоря Уманского о коррупционных схемах в Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе.

Как сообщали Українськi Новини, Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили претендует на должность вице-премьера-министра по реформам. Встреча фракции "Слуга народа" с Саакашвили должна произойти перед внеочередным пленарным заседанием парламента в пятницу.

Ранее сообщалось, что рекордные поправки к "антиколомойскому" закону будут голосовать целыми абзацами.

Тем временем, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает подачу депутатами более 16 тыс. поправок к законопроекту №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам попыткой затянуть его рассмотрение.