Количество заболевших коронавирусом в Вишневом увеличилось в два раза

Количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район Киевской области), где была выявлена вспышка заболевания коронавируса в общежитии, 21 апреля увеличилось на 26 человек до 52.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Также в сообщении отмечается, что в общем в Киево-Святошинском районе количество заболевших коронавирусом увеличилось на 32 человека до 133.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 97 человек.

В Украине по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Тем временем, Кабинет Министров, как и анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль, продлил карантин до 11 мая из-за распространения коронавируса в Украине. Соответствующее решение парламент принял на заседании в среду, 22 апреля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что выход из карантина предусматривает поэтапное снятие ограничений работы транспорта, возможно после 11 мая.