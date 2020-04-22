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22 апреля 2020, среда, 13:31 3513
Политика 2020-04-22T13:40:36+03:00
Українські Новини
Количество заболевших коронавирусом в Вишневом увеличилось в два раза

Количество заболевших коронавирусом в Вишневом увеличилось в два раза

Ярина Вацяк
Коронавирус, Коронавирус в Киевской области, коронавирус в Вишневом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район  Киевской области), где была выявлена вспышка заболевания коронавируса в общежитии, 21 апреля увеличилось на 26 человек до 52.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Также в сообщении отмечается, что в общем в Киево-Святошинском районе количество заболевших коронавирусом увеличилось на 32 человека до 133.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 97 человек. 

В Украине по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Тем временем, Кабинет Министров, как и анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль, продлил карантин до 11 мая из-за распространения коронавируса в Украине. Соответствующее решение парламент принял на заседании в среду,  22 апреля. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что выход из карантина предусматривает поэтапное снятие ограничений работы транспорта, возможно после 11 мая.

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