Кількість хворих коронавірусом у Вишневому збільшилася вдвічі

Кількість хворих на коронавірус у Вишневому (Києво-Святошинський район Київської області), де була виявлено спалах захворювання на коронавірус в гуртожитку, 21 квітня збільшилася на 26 осіб до 52.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Також у повідомленні зазначається, що загалом у Києво-Святошинському районі кількість хворих на коронавірус збільшилася на 32 людини до 133.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві за добу кількість заражених на коронавірус збільшилася на 97 осіб.

В Україні за даними ЦОЗ, станом на 9:00 22 квітня 6592 лабораторно підтверджених випадку COVID-19, з них 174 летальних, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

Тим часом, Кабінет Міністрів, як і анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, продовжив карантин до 11 травня через поширення коронавірусу в Україні. Відповідне рішення парламент прийняв на засіданні в середу, 22 квітня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що вихід з карантину передбачає поетапне зняття обмежень роботи транспорту, можливо після 11 травня.