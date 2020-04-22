В Киеве почти 1000 больных коронавирусом. За сутки 97 новых случаев

В Киеве за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 97 человек. Об этом сегодня, 22 апреля, во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко. Так, Кличко сообщил, что всего в Киеве уже 989 инфицированных коронавирусом. Из 97 новых зараженных за сутки 10 медиков, 1 монах Киево-Печерской Лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. "Заболели (за последние сутки) 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, и семь девочек в возрасте до 17 лет, и 52 мужчины от 18 до 85 лет, и четверо мальчиков до 17 лет", - сказал Кличко. В больницы столицы госпитализировали 21 пациента, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков. Также 39 человек вылечились от коронавируса, а 19 - погибли. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения инициирует продление карантина, который должен закончиться 24 апреля, до 12 мая. Тем временем, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.