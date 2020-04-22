Ограничения начнут снимать с городского транспорта, с самолетов - в последнюю очередь

Кабинет министров думает над тем, как послабить карантин, и премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что выход из карантина предусматривает поэтапное снятие ограничений работы транспорта, возможно после 11 мая.

Об этом он сообщил в интервью изданию РБК-Украина, передают Українськi Новини.

"Транспорт, скорее всего, будет запускаться поэтапно. То есть сначала – облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугородному, потом – к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что над датой начала восстановления работы пассажирского транспорта работают аналитики, поскольку перевозки групп людей в закрытом пространстве является серьезным риском.

При этом Шмыгаль рассчитывает, что снятие ограничений произойдет не ранее 11 мая.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский допускает, что карантинные меры могут быть частично смягчены после 24 апреля, а ограничения на движение транспорта - с мая, в случае, если до этого времени не будет волны заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал возобновление работы транспорта и разрешение посещений зон отдыха в июне-июле.

Карантин из-за коронавируса введен в Украине до 24 апреля.