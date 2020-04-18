В УПЦ отрицают, что митрополитов Онуфрия и Антония госпитализировали с коронавирусом

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) отрицает госпитализацию митрополитов Онуфрия и Антония из-за подтверждения заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УПЦ, передают Українськi Новини.



"Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к пасхальному богослужению", - говорится в нем.



В сообщении отмечается, что предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в субботу совершит пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции.



Согласно Центру информации УПЦ, такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на пасхальную литургию, которую возглавляет предстоятель УПЦ.



Подчеркивается, что в настоящий момент митрополит Онуфрий здоров и чувствует себя хорошо.



Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к пасхальной литургии.



Ранее в СМИ появилась информация, что митрополиты Онуфрий и Антоний были тайно госпитализированы из-за подтвержденного коронавируса.



Как сообщали Українськi Новини, митрополит Антоний Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) призывает всех желающих прикоснуться к Благодатному огню прийти на Пасху в Свято-Воскресенский храм у Киево-Печерской лавры.



Кроме того, как будут святить паску в УПЦ.