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18 апреля 2020, суббота, 17:46 198
Общество 2020-04-18T17:47:11+03:00
Українські Новини
В УПЦ отрицают, что митрополитов Онуфрия и Антония госпитализировали с коронавирусом

В УПЦ отрицают, что митрополитов Онуфрия и Антония госпитализировали с коронавирусом

Валерия Драгомирова
УПЦ, Коронавирус, Митрополит Онуфрий, Пасха-2020
Митрополит Онуфрий. Фото: facebook.com/church.information.center
Митрополит Онуфрий. Фото: facebook.com/church.information.center

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) отрицает госпитализацию митрополитов Онуфрия и Антония из-за подтверждения заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УПЦ, передают Українськi Новини.

"Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к пасхальному богослужению", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в субботу совершит пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции.

Согласно Центру информации УПЦ, такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на пасхальную литургию, которую возглавляет предстоятель УПЦ.

Подчеркивается, что в настоящий момент митрополит Онуфрий здоров и чувствует себя хорошо.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к пасхальной литургии.

Ранее в СМИ появилась информация, что митрополиты Онуфрий и Антоний были тайно госпитализированы из-за подтвержденного коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, митрополит Антоний Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) призывает всех желающих прикоснуться к Благодатному огню прийти на Пасху в Свято-Воскресенский храм у Киево-Печерской лавры.

Кроме того, как будут святить паску в УПЦ

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