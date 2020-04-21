Рубль незначительно упал после праздников. Курс в обменниках на 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 17 апреля, упал на 6 копеек и составляет 3,11 гривны за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи во вторник упал на 1 копейку и составляет 3,71 гривну за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 21 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,11 3,71 Максимальный 3,52 3,95 Минимальный 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 апреля на 2,46 коп. до 27,3987 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что эксперты спрогнозировали, что случится с курсом гривны после Пасхи. Эксперты единодушны в том, почему курс практически остановился.

Также эксперты ухудшили прогноз ВВП с роста в 3,2% до падения в 4,2% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли.