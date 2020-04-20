Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи

В период с 13 по 20 апреля курс менялся не существенно несмотря на то, что доллар резко пошел вверх и достиг 28 UAH/USD после введенного в Украине карантина.

О том, чего ожидать от гривны после Пасхи спрогнозировали эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. Эксперты единодушны в том, почему курс практически остановился: точка равновесия найдена, пишет "Сегодня".

"Да, рынок нашел оптимальный курс и пытался его удержать", – подтвердил Олег Пендзин.

Александр Охрименко также говорит, что стабильность была не ситуативной, безналичный рынок действительно нащупал равновесный курс, который устраивает и экспортеров, и импортеров. Это сказалось и на наличном рынке. Кроме того, перед Пасхой население не покупало, а в основном сдавало валюту, чтобы наполнить "пасхальную корзинку", что стало дополнительным фактором сдерживания курса.

А вот Андрей Шевчишин уверен, что речь больше идет не о равновесном курсе, а о некоем "анабиозе" на валютном рынке.

"Рынок двигался на уходящей неделе безвольно под влиянием ситуативных перекосов спроса и предложения, в ожидании более четкой даты выхода из жесткого карантина. Особых новостей нет. Ждут принятия Верховной Радой закона о запрете денационализации банков и решения МВФ о предоставлении Украине транша в 2 млрд долларов. Также перед праздниками традиционно выросло предложение наличной валюты со стороны граждан для пополнения запасов гривны", - говорит Шевчишин.

Олег Пендзин не ждет существенных изменений курса на наступающей укороченной из-за праздников на четырехдневной рабочей неделе.

"Деловая активность, связанная с покупкой и продажей валюты на межбанковском рынке, просто не успеет развернуться, тем более что она из-за карантина и так упала в разы. Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5 грн примерно посередине. Но в целом инфляционный тренд никуда не исчез. Тем более что Кабмин для выполнения бюджета предложил ослабить гривню до 29,5 грн/доллар, а по факту пока имеем 27,5", – анализирует Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин также говорит, что на послепасхальной неделе нынешняя стабильная ситуация сохранится.

"Общую активность наличного рынка сдерживают карантинные меры и падение деловой активности. Вероятно, на следующей неделе гривна будет колебаться в диапазоне 27-27,5 за доллар, более того – курс может даже опуститься ближе к 27", – полагает Шевчишин.

О том, что не стоит пока ждать никаких серьезных движений курса, говорит и Александр Охрименко.

"Рискну спрогнозировать, что наступившая стабильность продолжится и дальше, вплоть до отмены карантина, курс продолжит находиться в коридоре 27-27,5 грн/доллар. Тем более что впереди новая череда праздников. Но при условии, что правительство примет адекватные меры для отмены карантина: запустит транспорт, позволит нормально работать бизнесу и так далее. Если экономика не начнет нормально работать, то курс может обвалиться", – говорит Александр Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.

"Курс должен продолжить снижение еще на 15-20 копеек, ближе к 27 гривням. Именно в этот момент есть смысл купить валюту. А вот тем, кто хочет ее сдать, лучше это делать сразу после Пасхи, курс доллара в это время будет выше, чем ближе к майским праздникам", – детализировал Андрей Шевчишин.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 апреля, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Кроме того, эксперты ухудшили прогноз ВВП с роста в 3,2% до падения в 4,2% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли в то время, как МВФ прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году на 3%.