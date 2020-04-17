Рубль немного "просел" в конце недели. Курс российской нацвалюты на 17 апреля

Пока доллар и евро падают, в пятницу, 17 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 16 апреля, не изменился и составляет 3,17 гривны за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в пятницу упал на 1 копейку и составляет 3,72 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 17 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,17 3,72 Максимальный 3,52 4,00 Минимальный 2,40 3,50

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 апреля на 8,12 коп. до 27,4247 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,87 коп. до 27,0431 UAH/USD.

Также Национальный банк Украины напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.