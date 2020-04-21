После пасхальных выходных доллар и евро упали в обменниках. Курс валют на 21 апреля

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 апреля на 2,46 коп. до 27,3987 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 13,08 коп. до 28,9294 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,26 коп. до 29,7061 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,9668 27,3987 28,9294 29,7061 3,11 3,71 Максимальный 27,2000 27,7000 29,3000 30,0000 3,52 3,95 Минимальный 26,5000 27,2000 27,0000 29,4500 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 апреля, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Также эксперты спрогнозировали, что случится с курсом гривны после Пасхи. единодушны в том, почему курс практически остановился.

Ранее сообщалось о том, что эксперты ухудшили прогноз ВВП с роста в 3,2% до падения в 4,2% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли.