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17 апреля 2020, пятница, 14:15 119
Экономика 2020-04-17T14:33:48+03:00
Українські Новини
Экономика Украины продемонстрирует глубокое падение в 2020. Прогноз экспертов

Экономика Украины продемонстрирует глубокое падение в 2020. Прогноз экспертов

Ярина Вацяк
Карантин, Минэкономики, Коронавирус, падение ВВП, экономический прогноз, падение экономики, прогноз инфляции, рост инфляции, прогноз ВВП
Экономический кризис. Фото: pixabay.com
Экономический кризис. Фото: pixabay.com

Эксперты ухудшили прогноз ВВП с роста в 3,2% до падения в 4,2% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли в то время, как МВФ прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году на 3%.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.

По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать достаточно глубокое падение в 2020 году - на 4,2%.

В 2020 году также ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).

Однако уже в 2021 году прогнозируется экономический рост на уровне 2,4%.

Инфляция замедлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).

Наибольшая угроза для экономического восстановления в Украине на по мнению экспертов - это длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий.

О мерах экономической политики, которую целесообразно внедрять для поддержки бизнеса во время действия карантинных мероприятий, наибольшую оценку эксперты дали увеличению дефицита бюджета как минимум до 6% для формирования достаточных фискальных стимулов.

А о мерах, которые необходимо внедрить для поддержки населения - это предоставление государственной финансовой помощи наиболее уязвимым слоям населения для снижения социальной напряженности и стимулирования спроса.

Также большинство экспертов считают, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменится, но не существенно.

Вместе с тем, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования модальности "удаленного рабочего места".

По оценке экспертов значимыми рисками для украинской экономики является дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов (внешние риски) и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в ПФУ, других фондах государственного социального страхования (внутренние риски).

Как сообщали Українські Новини, предприниматели ожидают снижения продаж и производства из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020.

Кроме того, Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.

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