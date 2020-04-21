Рубль незначно впав після свят. Курс в обмінниках на 21 квітня

У вівторок, 21 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 17 квітня, впав на 6 копійок і становить 3,11 гривні за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу у вівторок впав на 1 копійку і становить 3,71 гривню за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 21 квітня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,12 3,70 Максимальний 3,52 4,00 Мінімальний 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 квітня на 2,46% до 27,3987 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що експерти спрогнозували, що станеться з курсом гривні після Великодня. Експерти одностайні в тому, чому курс практично зупинився.

Також експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом, організованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі.