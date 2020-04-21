подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 апреля 2020, вторник, 10:44 496
Финансы 2020-04-21T12:04:43+03:00
Українські Новини
После пасхальных выходных доллар и евро упали в обменниках. Курс валют на 21 апреля

После пасхальных выходных доллар и евро упали в обменниках. Курс валют на 21 апреля

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, Курс валют в обменниках
Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 апреля на 2,46 коп. до 27,3987 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 13,08 коп. до 28,9294 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,26 коп. до 29,7061 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,9668 27,3987 28,9294 29,7061 3,11 3,71
Максимальный 27,2000 27,7000 29,3000 30,0000 3,52 3,95
Минимальный 26,5000 27,2000 27,0000 29,4500 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 апреля, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Также эксперты спрогнозировали, что случится с курсом гривны после Пасхи. Эксперты единодушны в том, почему курс практически остановился.

Ранее сообщалось о том, что эксперты ухудшили прогноз ВВП с роста в 3,2% до падения в 4,2% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро Курс доллара к гривне Курс валют в обменниках

Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длин...
Доллар постепенно падает. Как менялся курс за неде...
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном...
Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжае...
Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер
В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек
Новости
После Пасхи пассажиропоток рекордно упал до 6,9 тысяч человек 14:10
Кличко признал, что Киев попал в мировой антирекорд по грязному воздуху 13:57
На внешней стороне маски — не менее недели. Ученые уточнили, сколько коронавирус живет на разных поверхностях 13:49
Елена Лукаш: Борьба с коррупцией – это сейчас самый прибыльный бизнес 13:45 Мнение
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 22 апреля 13:45
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня 08:30
Карантин в Украине могут продлить, но будут ослабления, - Ляшко 08:51
больше новостей
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
В России цена на нефть марки Urals упала ниже 0 долларов 23:12
больше новостей
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok